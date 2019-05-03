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'Konut almanın tam zamanı'

NEVA Prestij Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öztürk, inşaat sektörünün geleceğine yönelik değerlendirmede bulundu.

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Bu yılın 3. çeyreğinde ekonominin tekrar rayına oturup, her sektörde normalleşme yaşanacağını beklediklerini belirten Öztürk, “Yüzde yüze yakın artış gösteren malzeme fiyatları konut maliyetlerini de yükselecek. Artık gelişmiş ülkelerdeki gibi konutların küçüleceğini, ev sahibi olmak isteyenlerin 4+1 bir almayı düşünürken 3+1 e, 3+1 düşünenlerin de 2+1 yöneleceğini tahmin ediyoruz. Böylelikle Küçük konutların hız kesmeden satışlarına devam etmesini bekliyoruz” dedi. 

YENİ ARSALAR ÜRETİLMELİ 

Malzeme fiyatlarının dövizle bağlantılı olması sebebi ile maliyetlerini aşağı çekmenin imkanı olmadığını belirten Öztürk, “Arsa maliyetlerini düşürmek için ya tarım arazisi özelliği olmayan bölgelerde yeni arsa üretilmeli, ya da kentsel dönüşüm bölgelerinde depreme dayanıksız binaların yıkılarak insanların sağlam konforlu yeni binalara kavuşmalarını sağlamak, sektörün krizden hızlı çıkması için bir nebze faydalı olur diye düşünmekteyiz” diye konuştu.  

Krizin başlangıcı olan geçen yılın sekizinci ayından bu yana konut stoğunun yüzde 50’sinin satıldığını, geri kalan yüzde 50’lik bölümün de tamamının satılması durumunda yüksek maliyetli konutlar üretilmeye başlanacağını belirten Mehmet Öztürk, “Bu sebeple konut almanın tam zamanıdır. Ülkemizin geleceğine güvenerek yeni projeler geliştirme safhasındayız. Biz Neva Prestij yapı olarak ülkemize değer katacak ve istihdam sağlayacak projelerle üzerimize düşen görevi yerine getirmek için aralıksız çalışmaya devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.  

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