Konutlara milli ve manevi mimari

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, ilçede yapımı tamamlanan Altıağaç ve Karaağaç Kentsel Dönüşüm Projeleri’ni yerinde inceledi. Gölbaşı’ndan İmrahor Vadisi’ne kadar olan alanı kapsayan ve ‘Kanal Ankara’ olarak da adlandırılan, Vadi Ankara Projesi’ni de inceleyen Bakan Kurum, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkent’e yakışır projeleri destekleyeceklerinin altını çizen Kurum, “Yeni Mamak Bölgesi’nde bin konut yapacağız. TOKİ tarafından yapılacak konutların inşasına en kısa sürüde başlanacak ve hak sahiplerine teslim edilecek. Karaağaç ve Altıağaç’ta inşasını bitirdiğimiz bin 500 konutun teslimi için de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayacağız” dedi.

KANAL ANKARA RENK KATACAK

Vadi Ankara Projesi’ne ilişkin detayları da paylaşan Bakan Kurum, “Kanal İstanbul’un alternatifini ‘Kanal Ankara’ olarak burada inşa ediyor olacağız. Yaklaşık 9-10 kilometrelik bir alan ve toplam 3 milyon metrekareyi kapsıyor. Bu alan içerisinde eğlence, yürüme, koşu alanları, bisiklet yolları hepsi bulunacak. Sosyal anlamda Ankaralılar’a kazandıracağımız çok büyük bir proje olacak” ifadelerini kullandı. Vadi Ankara Projesi’nin Millet Bahçesi, Eymir Gölü-Gölbaşı ve AKM alanı ile birlikte Başkent’te ve halka değer katacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Biz Ankara’nın ihtiyacı olan her projeye destek verme niyetindeyiz. Başkent’imizi bulunduğu konumdan daha yukarı çekmek adına yapılması gereken ne varsa yapmaya hazırız. İnşallah bu hizmetlerimizin sayısını da arttıracağız” diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ

Bakan Kurum, kentsel dönüşümde yüksek katlı binalara kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı. Kurum “Biz tüm Türkiye’de kentsel dönüşümle ilgili bir strateji çizdik ve İnşallah ay sonuna kadar bu stratejiyi tamamlayıp, yayınlayacağız. Hiçbir yerde biz kentsel dönüşümde gecekondu yapılarının yerine 15-20 katlı bina istemiyoruz, bunun yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz” dedi. Bakan Kurum, “Sayın Başkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi bizim milli kültürümüzü, örf ve adetlerimizi yansıtan mahalle ölçeğinde, az katlı projeler inşa edeceğiz Bu projeler mimari olarak da bizim kültürümüzü yansıtan projeler olacak. Bunun ilk örneğini yine Ankara’da Yeni Mamak Bölgesi’nde hayata geçiriyor olacağız. Kentsel dönüşümde, 4-5 kat yeni alanlarda, mevcutta eğer bir yapılaşma söz konusuysa buralarda da 7-8 katı geçmeyecek şekilde bir düzenleme yapacağız, bunun dışındakine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu. Bakan Kurum daha sonra Gölbaşı Millet Bahçesi, Kuzey Ankara Camii, Kongre Merkezi ve Kentsel Dönüşüm Projesi’nde de saha incelemesinde bulundu.