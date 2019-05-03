Köy okullarına ‘3 Hece’li destek

Sincan Şair Abdurrahim Karakoç Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Caner Menemencioğlu, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, Türkiye’de davet aldığı köy okullarına giderek öğrencilere müzik ve kısa film yönetmenliği konularında eğitim veriyor. Müzik çalışması da yapan Menemencioğlu, söz ve besteleri kendisine ait şarkılardan oluşan ‘3 Hece’ adlı albümünü 23 Nisan’da piyasaya çıkardı. Genç öğretmen albümün satışından elde edeceği gelirle alacağı mızıka, gitar, piyano veya bağlama gibi müzik aletlerini köy okullarındaki minik öğrencilere bağışlayacak.

Müzikle de çocukların hayatına dokunabildiğini ifade eden Menemencioğlu, “Neden sadece öğretmenlik yapmıyorum? Çünkü okul için ‘eğitim ve öğretim’ denir. Bir öğrencinin okulu sevmesi için bana göre ilk basamak eğitim, daha sonra öğretimdir. Çocuklara, okulu sevmeleri için öncelikle sınıfta müzik eğitimleri vermeye başladım. Sonra davet aldığım okullarda eğitimlere devam ettim. Minik öğrencilerin de içinde yer aldığı kısa film ve belgeseller yapmaya çalıştım. Bunların hepsi çocukların hayatını olumlu yönde değiştirmek için” diye konuştu. Menemencioğlu, “Aslında yapmaya çalıştığım farkındalık oluşturmak. Belki de geleceğin sanatçıları bu enstrümanları kullanarak ortaya çıkacak” dedi.