Kur’an-ı Kerim’i güzel okumak için yarıştılar  

Kızlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenen lise ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül törenine Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Murat Ercan ve İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu da katıldı. Törende konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Kur’an-ı Kerim’i anlamanın önemine dikkati çekti. Ercan, “Bizim inancımızın temel kaynağı Kur’an-ı Kerim. Ne kadar İslam’ın içini boşaltmaya kalkan ihanet şebekesi olursa olsun biz de onlara inat kitabımızı en güzel şekilde okuyan, idrak eden nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Bir elimizde Kur’an öbür elimizde bayrağımızla ilelebet bu ülke, bu millet payidar kalacaktır” dedi.