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Kuruyemişçilerin market mağduriyeti  

Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Hamdi İncegül, sayıları her geçen gün artan yerel ve ulusal zincir marketlerin kuruyemişçi esnafını mağdur ettiğini ileri sürdü.

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Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Hamdi İncegül, sayıları her geçen gün artan yerel ve ulusal zincir marketlerin kuruyemişçi esnafını mağdur ettiğini ileri sürdü. Kuruyemiş satan esnafların büyük marketler gibi toplu alım gücü olmadığını belirten İncegül, “Ürün yelpazesi anlamında sınır tanımayan, hemen hemen kuruyemişçide olması gereken tüm ürünlerin satışını yapan zincir marketler yüzünden esnafımız olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu gidişata kesinlikle bir nokta konulmalıdır. Toplu alım yapan ve toptan fiyatına perakende satış yapan zincir marketlere karşı esnafımız haksız rekabetin içerisinde kalmakta ve mağdur edilmektedir. Esnafımıza sahip çıkmalıyız. Herkes kendi işini yapmalıdır.  Mevcut yasa ve yönetmelikler tekrar gözden geçirilerek esnaf ve sanatkarın yok olmamasına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Esnaf ve sanatkarlarımızın korunmasına yönelik bir takım yasa ve yönetmeliklere işlerlik kazandırılmalıdır” diye konuştu.  

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