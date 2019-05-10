Kuzey Kent’te konut sevinci

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Altındağ’da inşa ettiği Kuzey Kent Projesi’nde 809 konutun hak sahipleri belirlendi. Yatay mimariye uygun şekilde yapılan 3+1 ve 4+1 konutlar noter huzurunda yapılan çekilişle sahiplerini buldu. Proje, şehit ailesi, terör malulü, engelli, emekliler ve diğer olmak üzere kategorilere ayrıldı. Kura çekimine ev sahibi olma hayali ile katılanlar büyük heyecan yaşadı. Çekiliş sonucu hak sahibi olanlar sevince boğulurken, hak sahibi olamayanların üzüntü yaşadığı görüldü. Kura ile ev sahibi olan Münire Koçak, “3+1 ev çıktı çok mutluyum. Eşim emekli bir ev sahibi olmadık, ama bu proje kapsamında olduk. Çok memnumum” diye konuştu. Engelli kategorisi kapsamında ev hakkı kazanan Filiz Kavlak, ise “Engelliyim ilk defa ev çıktı. Çok mutluyum” dedi.

YENİ BİR YAŞAM ALANI

Kuzey Kent Projesi ile yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor. İçinde barındırdığı ticari, kültürel, eğitim, sağlık, spor, ibadet yapıları ve tesisleriyle her türlü ihtiyaca cevap verecek olan proje Ankara’nın yaşayan en büyük rekreasyon alanı sayılıyor. Kuzey Kent Projesi’nde 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal alanlar bulunuyor. Projede 700 bin metrekare alan üzerinde 76 bin ağaç, 5 milyon çalı yer alıyor. Kuzey Yıldızı rekreasyon alanında ise farklı büyüklüklerde 23 süs havuzu, müzik ve dans eşliğinde ses-ışık ve su oyunu gösterilenin yapılmasına imkan veren havuz, 2 giriş kapısı, 21 restoran, 10 lokanta, 10 kafe, 817 araç kapasiteli açık otopark, yaşlılar merkezi, 5 bin kişilik amfi, nikah ve düğün salonu yer alıyor.

SOSYAL YARDIM

Kuzey Kent Projesi çok yönlü ve halkın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapıldı. Proje içerisinde, yürüyüş yolları, mini futbol sahası, basketbol oyun alanı, basketbol antrenman sahası, voleybol sahası, spor aletleri, masa tenisi, kaykay pisti, spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzları da bulunuyor. Çocuk oyun alanları, eğitici oyun duvarları, çocuk yüzme havuzu, spor alanları ve geniş yeşil alanlarıyla çocuklar yeşille iç içe bir yaşama kavuşuyor. Öte yandan Ankara’da talep toplanan Sincan Saraycık Projesi’nde 10 Haziran, Yenimahalle Yakacık’ta ise 11 Haziran’da kura çekimi yapılacak.