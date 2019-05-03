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Kuzeyin ressamları Ankara’da buluştu

Başkent’teki resim tutkunlarını biraraya getiren Uluslararası Bilkent Sanat Festivali, yine birbirinden renkli eserlere ev sahipliği yaptı. Rus ve Ukraynalı ressamlar festivalin ilgi odağı oldu. 

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Uluslararası Bilkent Sanat Festivali’ne katılan ressamlar resim tutkunları ile bir araya geldi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalde Rusya, Ukrayna, İspanya, İran, Kuveyt ve Ermenistan başta olmak üzere çeşitli Avrupa ve Asya ülkelerinden gelen ressamlar, canlı performanslarıyla resim meraklılarını kendilerine hayran bıraktı. Rus ve Ukraynalı ressamlar ise festivalin ilgi odağı oldu. Kırım doğumlu Rus ressam Sergey Shcherbakov, ABD, İngiltere, Fransa başta olmak üzere birçok ülkede sergiler açtığını belirterek, Türkiye’de ilk kez bir festivale katıldığını söyledi. Türkiye’de sanata bu kadar ilginin olduğunu tahmin etmediğini belirten Shcherbakov, “Karadeniz’in karşı kıyısında doğdum. Kendimi burada evimde gibi hissettim. Türkler çok misafirperverler. Ben resimle 30 yıldır iç içe yaşıyorum ve sanat zamanla hayatımın bir parçası oldu. Bunu da Türkiye’de sergilemek ayrı bir mutluluk” dedi. Shcherbakov, çoğunlukla akrilik, sulu boya eserler ürettiğini belirterek, “Sulu boya çalıştığımda hiç beklemediğim bir sonuç çıkıyor. Dolayısıyla her resimden bir tane yapıyorum. Kiev’de yaşıyorum, bu şehri resimlerime aktarıyorum. Aslında gezdiğim, gördüğüm her şeyi resme yansıtma fırsatım oluyor. Ankara’yı da resmedebilirim çünkü Türkiye’yi çok sevdim” diye konuştu.      

TÜRK RESSAMLAR BAŞARILI       

Ukraynalı 69 yaşındaki ressam Victor Shevchenko da festivale geçen yıl da katıldığını, ayrıca İstanbul’da çok sayıda sergi açtığını anlattı. Türkiye’de önemli dostluklar kazandığını söyleyen Shevchenko, “Bu sene teklif geldiğinde hemen kabul ettim. Burada önemli arkadaşlar tanıdım ve başka ressamların resimlerini inceledim. Kendi resimlerim için de artık Türk galerileriyle çalışıyorum” ifadelerini kullandı. “Türk ressamları başarılı buluyorum. Her bir ressam ayrı bir dünya, herkesin ayrı bir başarısı ve kalemi var” diyen Shevchenko, sanat ve resim festivallerinin ressamların birbirlerinin çalışmalarını takip etmeleri açısından önemli olduğuna değindi.      

Rusya’da doğan ve Ukrayna’da yetişen ressam Alexander Uglov da Türkiye’ye üçüncü kez geldiğini ve burada resimlerini sergilemekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Dans, müzik ve kadın temalarını tuvale yansıtan Uglov, empresyonist ve ekspresyonist akımlarının etkisiyle yaptığı yağlıboya eserlerinin, 23 ülkenin resmi ve özel koleksiyonlarında bulunduğunu söyledi. Uglov, “Bu festivale hayran kaldım. Sanatseverlerin ve ressamların buluşması büyük mutluluk. Resim meraklılarının, resimlerimi biliyor olmalarından mutluluk duyuyorum. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.      

10 METRELİK YEKPARE TABLO  

Festivalde sergilenen İranlı ressam Şehriyar Cem’in 10 metre uzunluğunda, 195 santimetre yüksekliğindeki yekpare resim çalışması büyük ilgi topladı. Ressam Cem, sıra dışı bir şey yapmak istediğini ve sınırların dışına çıktığını söyledi. “İnsanlar büyük resim yapıyorlar ve 2-3 tuval kullanıyorlar. Ben kasnakların beze yansıyan çizgilerini sevmiyorum. Bölük, pörçük olmasını istemedim, yekpare yapacağım dedim. Biraz işin çıtasını yükselttim” diye konuştu. Resimde çoğunlukla mavi, sarı ve turkuaz tonları kullanan İranlı ressam Cem, çalışmayı bir ayda tamamlamış. 

Kayıp çocuklar böyle bulundu

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