Liselilerden yaşlı ve engellilere özel bakım

Keçiören Kaymakamlığı’nca sağlanan ekonomik ve sosyo-kültürel destekler sayesinde yaşlı, bakıma muhtaç ve engellilerin, evde bakım hizmetleriyle birçok ihtiyacı karşılanıyor. Projeye destek veren Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek bakım ve onarım yapıyor, hastaların tansiyonlarını ölçüyor, hayatı kolaylaştırıcı bilgilendirme ve yardımlarda bulunuyor. Yardım için gerekli olan malzemeler ise Keçiören Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından veriliyor.

BOL BOL DUA ALIYORLAR

Öğrenciler proje kapsamında tek başına yaşayan 93 yaşındaki Seyit Harmandar ile 80 yaşındaki Meryem ve Hacı Bürücü’nün evlerini ziyaret etti. Öğrencilerin kendilerine manevi evlat olduğunu belirten Seyit Harmandar, “Ben gelenlerimden çok memnunum. Tırnağımı kesiyor, evimi temizliyorlar, berberi getirip saçımı kestiriyorlar. Çok güzel hizmet ediyorlar. Allah bin kere razı olsun bu yavrularımdan” dedi.

KALİTELİ YAŞAMALARI İÇİN

Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İdris Güler, 15 personel ve 10 öğrenciyle bu projede yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Güler, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın hazırlamış olduğu, bizim yürüttüğümüz bir projedir. İlçemiz genelinde bulunan 300’e yakın yaşlı, bakıma muhtaç kişinin kişisel ve ev bakımı yapılmaktadır. ‘Kaliteli yaşam, kaliteli hayat’ sloganıyla yola çıkılmış bir projedir. Temel hedefimiz aileleri ayda üç defa ziyaret edip, hastane, postane, banka, eczane ihtiyaçları da dahil, evindeki her türlü ihtiyacını karşılamaktır. Kişisel ihtiyaçları olan banyo yaptırmaktan, tırnağını veya saçını kesmeden tutun, elbisesinin ütülenmesine kadar her türlü fiziki ve sosyal koşullarını iyileştirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.