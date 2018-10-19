Macun Mahallesi’nde üçüncü etap başlıyor
Yenimahalle’de çarpık kentleşmenin kökünü kazıma sözü veren Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Macunköy 3’üncü etap için kolları sıvadı.
Yaklaşık 10 hektarlık alanda çalışmalara başlayan belediye, 130 gecekonduyu yıkarak yerine 474 modern konut inşa edecek. Macun Mahallesi Gecekondu Önleme Projesi ve Kentsel Dönüşüm Projesi’ni hayata geçirmeye hazırlanan belediye, bu kapsamda TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladı. Yenimahalle Belediyesi protokol çerçevesinde hak sahipleriyle görüşme yaparak sözleşmeleri imzalamaya başladı. TOKİ’nin inşaat ihalesinin ardından başlayacak olan proje, 2 yıl içerisinde tamamlanarak arsa sahiplerine teslim edilecek. Proje alanındaki gecekondular ile ağaçların tespiti yapılarak kayıt altına alındı.
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