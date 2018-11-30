Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Malcolm X Keçiören’de

ABD’de ırkçılığa karşı en etkili mücadeleyi veren siyahi insan hakları savunucusu Malcolm X’in hayatı, Keçiören Belediyesi’nin organize ettiği tiyatro oyunuyla Necip Fazıl Sahnesi’nde halkla buluştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Oyunu Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da izledi.  Eylemleri, hayatı ve İslamiyet’i ABD’de temsil edişi örnek olarak gösterilen Malcolm X’i anlatan tiyatro oyunu, Keçiörenliler tarafından ilgiyle izlendi. Hayatı boyunca kolay kolay kimseyle anlaşamayan, edebiyata ve felsefeye hâkimiyetiyle ün salan Malcolm X, kendisini anlatan tiyatro oyunu ile sanat severleri etkiledi. Oyununda Malcolm X’in, demokratik sistem içerisinde Müslümanlar’ın haklarını savunmak için büyük mücadele verdiği anlatılıyor. Oyunda, İslamiyet’in ABD’de yayılmasına öncülük eden Malcolm X üzerinden verilen ‘Allah’ın insanları renklerine bakmaksızın kardeş yarattığı’ mesajı ise büyük alkış aldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA