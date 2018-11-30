Malcolm X Keçiören’de

Oyunu Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da izledi. Eylemleri, hayatı ve İslamiyet’i ABD’de temsil edişi örnek olarak gösterilen Malcolm X’i anlatan tiyatro oyunu, Keçiörenliler tarafından ilgiyle izlendi. Hayatı boyunca kolay kolay kimseyle anlaşamayan, edebiyata ve felsefeye hâkimiyetiyle ün salan Malcolm X, kendisini anlatan tiyatro oyunu ile sanat severleri etkiledi. Oyununda Malcolm X’in, demokratik sistem içerisinde Müslümanlar’ın haklarını savunmak için büyük mücadele verdiği anlatılıyor. Oyunda, İslamiyet’in ABD’de yayılmasına öncülük eden Malcolm X üzerinden verilen ‘Allah’ın insanları renklerine bakmaksızın kardeş yarattığı’ mesajı ise büyük alkış aldı.