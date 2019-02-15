Mamak AK Parti ile değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tüm Türkiye’de oluşturulan Millet Bahçeleri’ne her gün bir yenisi ekleniyor. Ankara’nın ilk Millet Bahçesi de Mamak’ta açıldı. Mamak Belediyesi tarafından toplam 2 milyon metrekarelik alana inşa edilen Mamak Üreğil Millet Bahçesi’nin 250 bin metrekarelik birinci etabının açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Üreğil Millet Bahçesi ile birlikte Başkan Erdoğan, Mamak Belediyesi’nin yaptığı millet bahçesiyle birlikte 11 yatırım, 169 yeni park ve Ankara Valiliği tarafından Mamak’a kazandırılan Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu, Şehit Erhan Yıldırım İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Rıfat Börekçi Ortaokulu ve Abidinpaşa Anadolu Lisesi’nin de toplu açılışı yapıldı.

GECEKONDUDAN MODERN ŞEHRE

Erdoğan. AK Parti döneminde büyük bir dönüşüm yaşayan Mamak’ın zincirlerini kırdığını ve hak ettiği hizmetlerle buluşmaya başladığını söyledi. “Biz Mamak’ı seviyoruz” ifadesini kullanan Erdoğan, bunun için gecelerini gündüze katarak Ankara’nın kalkınması ve gelişmesi için mücadele verdiklerini söyledi. Erdoğan, 15-20 yıl öncesine kadar Mamak’ın kaçak yapıların, gecekonduların istilası altında bir ilçe olduğunu hatırlattı. Başkent Ankara’ya yakışmayan o görüntülere büyük oranda son verdiklerini belirten Başkan Erdoğan, “Daha bitmedi, işimiz var, yapacağımız daha çok şeyler var. Diğer illerimiz, ilçelerimizde olduğu gibi Mamak’ın da kanayan yaralarına merhem olduk. Hem hükümet hem de belediye yatırımlarıyla ilçemizin çehresini büyük oranda değiştirdik” diye konuştu.

DEĞİŞİM, HUZUR VE REFAH

Bir dönem gecekonduların kapladığı alanlarda bugün modern binalar ve tesislerin yükseldiğini, Mamak’ın günden güne Ankara’nın en gözde ilçelerinden biri haline geldiğini belirten Erdoğan, “Mamak, artık çaresizlik değil, umut demek, başarı demek. Bugün Mamak gelişme, değişim demek, günden güne büyüyen huzur ve refah demek” ifadelerini kullandı.

ZAFERLE ÇIKMAMIZ ŞART

Ankara Valiliği ve Mamak Belediyesi’ni ilçeye kazandırdıkları hizmetler için tebrik eden Erdoğan, “Bütün bu hizmetlerin, yatırım hamlelerinin proje ve çalışmaların devam edebilmesi için 31 Mart seçimleri çok önemli. Mamak’ın kalkınma yolculuğunu sürdürebilmesi için 31 Mart kavşağını da başarıyla dönmemiz gerekiyor. 24 Haziran’dan nasıl alnımızın akıyla çıkmışsak 31 Mart seçimlerinden de tarihi bir zaferle çıkmamız şart” dedi.