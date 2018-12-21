Mamaklı kadınlardan organik örgü bebek

Yün iplikler ve tığ yardımıyla belli şablonlara uygun olarak örülüp, elyaflarla doldurularak farklı şekiller verilen oyuncaklar, kadınların geçim kaynağı oluyor. Kurs, çocuklara oyun esnasında zarar vermeyecek oyuncak arayışında bulunan anneler için de vazgeçilmez oldu. Japon el işlerinden yayılan bir teknik olarak da kabul edilen ve oyuncak yapmak için kullanılan ‘Amigurumi’ eğitimleriyle kadınlar renk renk, boy boy oyuncak üretiyor. Bebek, kardan adam, baykuş, kitap ayracı, kaplumbağa, pinokyo, uyku yastığı, çerçeve, çıngırak gibi çeşitlendirdikleri üretimleri için kursiyerlere bir tığ ve bir iplik yetiyor. Organik ipler kullanıldığı için kolayca temizlenebilen ve uzun ömürlü olan oyuncakları kimi kursiyerler kendi çocukları için, kimileri de hediye ya da aile bütçelerine katkı amaçlı yapıyor. Haftada iki gün verilen Örgü Bebek Kursunda haftada 30’un üzerinde oyuncak bebek üretiliyor.

SERİ ÜRETİME GEÇTİLER

Hobi olarak başladığı kurstan oyuncaklarının ilgi görmesi üzerine kazanç sağladığını belirten kursiyerlerden Emel Babacan, “Kursa başladığımda ilk etapta çok zorlandım. Eğitimin pekişmesiyle ustalaşıp, organik bebek üretmeye başladım. Çevremdeki insanlar sipariş vermeye başladı. Daha sonra örgü oyuncaklarımı internet üzerinden siparişle satışa sundum. Bebeklerim büyük ilgi görüyor. Aile Merkezi kazanç kapım oldu” dedi.