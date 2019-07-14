Mamak’ta tatil dolu dolu geçiyor

Çocuklar için her hafta Cuma günü düzenlenecek Çocuk Şenliği’nin yanı sıra Cumartesi Konserleri ile de Mamaklılar yazı doyasıya eğlenerek geçirecek. İlki geçen hafta düzenlenen yaz konseri ile mahalli sanatçı Atahan Koç Mamaklılar’a 2 saat müzik ziyafeti çekti. Halkı sosyal hayatın içerisinde kültür-sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturarak boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri etkinlikler sunduklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her Cuma Çocuk Şenliği ve her Cumartesi de yaz konserlerimize devam edeceğiz. Birbirinden eğlenceli, renkli ve eğitici etkinlikleri Mamaklılar ile buluşturacağız” dedi.