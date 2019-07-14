Mehter Takımı Kale’yi inletti
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Başkent’in simgesi Ankara Kalesi’nde, hafta sonu konserleri vermeye başladı.
Temmuz ayının ilk haftası başlayan konserler, her Cumartesi günü saat 14.00 ile 15.00 saatleri arasında okullar açılıncaya kadar devam edecek. Kale ziyaretçilerinin gönlünü fetheden Mehter Ekibinin ilk konseri büyük ilgi gördü. Ankara Kalesi’ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi yolculuklarını, askeri müzik tarihinin başlangıcı kabul edilen Mehter’in coşkulu ritimleriyle tamamlıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.