Mehter Takımı Kale’yi inletti

Temmuz ayının ilk haftası başlayan konserler, her Cumartesi günü saat 14.00 ile 15.00 saatleri arasında okullar açılıncaya kadar devam edecek. Kale ziyaretçilerinin gönlünü fetheden Mehter Ekibinin ilk konseri büyük ilgi gördü. Ankara Kalesi’ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi yolculuklarını, askeri müzik tarihinin başlangıcı kabul edilen Mehter’in coşkulu ritimleriyle tamamlıyor.