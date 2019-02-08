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'Meslek liselileri sektöre yönlendirin'

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, mesleki eğitim alan öğrencilerin sanayiye, iş kollarına, ilgili işyerlerine doğrudan kanalize edilmesini sağlayacak gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi. 

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Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı MTOYK (Okul-Sektör) Toplantısı’na katıldı. Ankara Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi’nin başkanlığında yapılan toplantıda, ATO Meclis Üyesi Abidin Memili ve ASO, OSB gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.  

İSTİHDAMI ARTIRMALIYIZ 

ANKESOB Başkan Vekili Ar, mesleki eğitim alan öğrencilerin sanayiye, iş kollarına, ilgili işyerlerine doğrudan kanalize edilmesini sağlayacak gerekli düzenlemelerin yapılarak, okul-sektör işbirliğini destekleyici ve teşvik edici programlara ağırlık verilmesini istedi. Ar, mezunlarının istihdam edilme düzeyinin daha yukarılara yükseltilmesi hedefine katkı sağlamanın ülke meselesi olduğunu söyledi. Ar, “Meslek Lisesi mezunları, işgücü piyasasında aranan niteliklere sahip olmalı. Okullarda verilen eğitim iş hayatının beklentilerini karşılamalı. Meslek okullarının piyasanın ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim vermesi ile öğrencilerin iş bulamayacakları alanlardan mezun olmasının önüne geçilecektir. İhtiyaç duyulan alanlar için bilgi ve becerilere sahip insan kaynağına, geleceğin mesleklerine yatırım yapmalıyız” dedi. 

 

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