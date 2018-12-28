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Milano Sirki Mamak’ta

Uluslararası Sanat ve Kültür Derneği’nin organizasyonunda Türkiye’nin birçok ilinde gösteri yapan Milano Sirki, 4 seanstan oluşan 62’nci gösterisini Mamak’ta sergiledi.

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Gösteriye çocuklar başta olmak üzere Mamaklılar yoğun ilgi gösterdi. Sirklerin hayvansız da insanları eğlendirebileceğini kanıtlayan Milano Sirki, büyük beğeni topladı. Etkinlikleri izlemeye gelenler ateş, pandomin, palyaço gösterileri, Disney maskot karakterleri, denge gösterilerinin yer aldığı şovlarla doyasıya eğlendi. Akrobatlara zaman zaman sahneye çıkan çocuklar da eşlik etti. Afrika, Tanzanya, Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya gibi ülkelerden katılan sihirbazlar, palyaçolar, akrobatlar Mamaklılar’a unutulmaz bir gösteri sundu. Her saniyesi heyecan ve şaşkınlıkla izlenen “hayvansız eğlendiren sirk” unvanına sahip gösteri, büyük küçük herkesin ilgi odağı oldu.  

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