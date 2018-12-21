Minderden buz hokeyi pistine

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Üniversitesi Panterler Kadın Buz Hokeyi Takımı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı antrenman çağrısına yanıt verdi. ‘Asrın Güreşçisi’ unvanına sahip Dünya Şampiyonu eski Milli Sporcu Yerlikaya, takımın BELPA Buz Pateni Tesisleri’ndeki antrenmanına katıldı. Antrenmana, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak da eşlik etti. Buz hokeyinde sporcuların önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Yerlikaya, “Bu alanda çok ciddi bir çıkışımız var. Başkan’ımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın son yıllarda yapmış olduğu çalışmalar ve yatırımlar, beraberinde başarıyı da getiriyor. Federasyon Başkanı’mız Halit Albayrak’ın da gayretleriyle çok başarılı sporcularımız yetişecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak maddi ve manevi daima sporcularımızın yanındayız” dedi.

MUAZZAM BİR BAŞARI

Buz hokeyinde başarının muazzam olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Başkan’ımız Erdoğan’ın “ bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanı’mız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun direktifleriyle her alanda olduğu gibi. Bu spor dalında da başarılı olmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Baktığımızda bölgesel olarak kış ülkesiyiz. Büyükşehirlerimiz başta olmak üzere 81 ilimizde tesisleşme konusunda çok iyi noktalara geldik. Gayretle ve istekle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak da kendilerine destek veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya antrenmanın ardından Ankara Üniversitesi Panterler Kadın Buz Hokeyi Takımı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.