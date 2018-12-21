Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Minderden buz hokeyi pistine

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, yıllarca minderde gösterdiği başarısını, buz hokeyinde de gösterdi. Yerlikaya’nın performansı göz doldurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Üniversitesi Panterler Kadın Buz Hokeyi Takımı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı antrenman çağrısına yanıt verdi. ‘Asrın Güreşçisi’ unvanına sahip Dünya Şampiyonu eski Milli Sporcu Yerlikaya, takımın BELPA Buz Pateni Tesisleri’ndeki antrenmanına katıldı. Antrenmana, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak da eşlik etti. Buz hokeyinde sporcuların önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Yerlikaya, “Bu alanda çok ciddi bir çıkışımız var. Başkan’ımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın son yıllarda yapmış olduğu çalışmalar ve yatırımlar, beraberinde başarıyı da getiriyor. Federasyon Başkanı’mız Halit Albayrak’ın da gayretleriyle çok başarılı sporcularımız yetişecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak maddi ve manevi daima sporcularımızın yanındayız” dedi. 

MUAZZAM BİR BAŞARI 

Buz hokeyinde başarının muazzam olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Başkan’ımız Erdoğan’ın “ bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanı’mız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun direktifleriyle her alanda olduğu gibi. Bu spor dalında da başarılı olmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Baktığımızda bölgesel olarak kış ülkesiyiz. Büyükşehirlerimiz başta olmak üzere 81 ilimizde tesisleşme konusunda çok iyi noktalara geldik. Gayretle ve istekle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.      

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak da kendilerine destek veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya antrenmanın ardından Ankara Üniversitesi Panterler Kadın Buz Hokeyi Takımı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Görme engelli çocuk hatalı otopark mağduru oldu

Görme engelli çocuk hatalı otopark mağduru oldu

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA