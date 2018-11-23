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Minikler çömlek yaptı 

Çocukların el becerilerinin gelişmesinin yanı sıra kültürel gelişimlerine de katkı sağlamayı görev edinen Keçiören Belediyesi, çömlek etkinliği ile miniklere eğlenceli dakikalar yaşattı.

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Keçiören Belediyesi’ne bağlı Neşeli Minikler Kreşi öğrencileri, kilden çömlek yapımını öğrenirken renkli görüntülere de imza attı. Kil çamuruyla oynayarak neşeli anlar yaşayan minikler bir yandan el, göz koordinasyon becerilerini geliştirirken, diğer yandan geleneksel bir sanatı da icra etme imkânı yakaladı. Algı ve sosyal gelişimleriyle öz güvenlerini destekleyici eğitim alan miniklerin renkli etkinliklerle yıl boyu hem eğlenip hem de öğreneceğine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Çocuklarımızın eğitimlerini uygulamalı eğitimlerle desteklerken, üretkenliklerini, sanat becerilerini ve artırmaya gayret ediyoruz. Geleneksel sanatlarımızı da onlara aşılıyoruz” diye konuştu.  

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