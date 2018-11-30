Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Miniklere kitap sevgisi aşılanıyor  

Pursaklar Belediyesi bünyesinde eğitim veren Türkiye’nin ilk ve tek Nezaket Okulları’nda 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklara küçük yaşta kitap sevgisi aşılanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2011’den beri Pursaklar Belediyesi bünyesinde eğitim hizmeti veren ve her geçen yıl şubesi sayısı artan Nezaket Okulları geleceğin hanımefendileri ile beyefendilerini yetiştirmeye devam ediyor. 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklara adab-ı muaşeret eğitimi veren Nezaket Okulları her yıl 800 ila bin arasında çocuğa ev sahipliği yapıyor. Bedenini tanıma, temizlik, yemek, tuvalet, konuşma,  ziyaret hayvan sevgisi, çevre duyarlılığı, hasta ziyareti adabları, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, arkadaş edinme, el becerisi kazanma, yabancı dil öğrenme, sanatsal faaliyetler icra etme, kitap alışkanlığı, spor yapma gibi onlarca başlıkta eğitim alan minikler küçük yaşta milli ve manevi değerlerle donatılıyor. Geleceği inşa etmenin yolunun eğitimden geçtiğine dikkati çeken uzmanlar, çocukların küçük yaşta kitaplarla tanışması, kitap sevgisi kazanmasının önemine vurgu yapıyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA