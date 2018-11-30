Miniklere kitap sevgisi aşılanıyor  

2011’den beri Pursaklar Belediyesi bünyesinde eğitim hizmeti veren ve her geçen yıl şubesi sayısı artan Nezaket Okulları geleceğin hanımefendileri ile beyefendilerini yetiştirmeye devam ediyor. 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklara adab-ı muaşeret eğitimi veren Nezaket Okulları her yıl 800 ila bin arasında çocuğa ev sahipliği yapıyor. Bedenini tanıma, temizlik, yemek, tuvalet, konuşma, ziyaret hayvan sevgisi, çevre duyarlılığı, hasta ziyareti adabları, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, arkadaş edinme, el becerisi kazanma, yabancı dil öğrenme, sanatsal faaliyetler icra etme, kitap alışkanlığı, spor yapma gibi onlarca başlıkta eğitim alan minikler küçük yaşta milli ve manevi değerlerle donatılıyor. Geleceği inşa etmenin yolunun eğitimden geçtiğine dikkati çeken uzmanlar, çocukların küçük yaşta kitaplarla tanışması, kitap sevgisi kazanmasının önemine vurgu yapıyor.