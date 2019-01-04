Minimum enerji maksimum verim

Alfa Laval ve Gemak A.Ş. tarafından ortaklaşa düzenlenen seminere sektör temsilcileri, proje firmaları ve akademisyenler büyük ilgi gösterdi. Açılış konuşmasını yapan Gemak Genel Müdürü Necil Büyükpamukçu 36 yıl önce Alfa Laval ekipmanlarıyla tanıştığını, 1994 yılından itibaren de Alfa Laval İç Anadolu Bölgesi distribütörlüğü yaptıklarını söyledi. Türkiye’de ve dünyada Alfa Laval gıda ve gıda dışı ekipmanlarını başarıyla uyguladıklarını dile getiren Büyükpamukçu “Alfa Laval, yeniliklere öncülük yapan bir dünya markasıdır. Devrim niteliği taşıyan bir plaka tasarladı. Yalnızca Alfa Laval’a özel plaka boyunca akışın iyileştirilmesiyle genel ısı transferi arttırılmakta, eş zamanla minimum enerji ile maksimum verim elde edilmektedir. Böylelikle, yatırımcının enerji masraflarını minimal düzeye indirmekte, ayrıca çevresel ayak izini sürdürmektedir” şeklinde konuştu.

İNOVATİF FİRMA

Alfa Laval Türkiye Genel Müdürü Tayfun Aydemir ise yaptığı açıklamalarda, ürünlerin birbirine benzediği dünyada farklılık yaratmanın önem arz ettiğini dile getirdi. Alfa Laval’ın çok köklü ve inovatif bir firma olduğunu belirten Aydemir “Yatırımların büyük bir bölümünü AR-GE’ye ayırıyoruz. Plakalardaki yeni yaklaşımlarla enerji tasarrufunu nasıl yapabileceğimizi çok uzun sürelerdir araştırıyorduk. Bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Ankara İl Temsilcisi Burak Akyaka da, bu organizasyonun hem teorik hem de uygulamalı olmasının büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

33 ÜLKEYE İHRACAT

Gemak Genel Müdür Yardımcısı Hande Öztürk seminerde katılımcılara bilgiler aktararak, anahtar teslimi gıda, kimya ve ilaç tesisleri kurduklarını söyledi. Öztürk “Firmaları Endüstri 4.0 ile tanıştırıp AR-GE merkezleriyle inovasyon projeleri ürettik. 33 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz ve köklü bir mühendislik firmasıyız” ifadelerini kullandı. Yeni nesil eşanjörler hakkında bir seminer vererek yeni nesil plakalı eşanjörlerle, enerji tasarrufunun önemine vurgu yapan Alfa Laval Global Distribütörler Müdürü İsmail Uzman “Tüm eşanjörlerde üretici toleranslarını aynı seviyeye çekebilmek adına AHRİ sertifikalandırması gereklidir” dedi.