'Mutlu olmanın püf noktası doğru kariyer planlaması'

Ceceli, günümüzde sadece üniversite eğitimi almış olmanın mutlu bir gelecek için yeterli olmadığını, gençlerin kariyer planlamalarının sadece üniversite sınavından aldıkları puanlara göre değil ilgi alanları ve kabiliyetleri doğrultusunda şekillendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

TERCİH YAPARKEN DİKKAT

Ceceli, “Gençlerin aldıkları üniversite eğitimi sonrasında bu eğitim ile edindikleri mesleki bilgiye uygun sevdikleri, yaparken mutlu oldukları ve iyi bir kazanç elde ettikleri işlerde çalışmaları ne yazık ki her zaman bu mümkün olmamaktadır. Liseden üniversiteye geçerken yapılan bilinçsiz tercihler sonucunda bir ömür mutsuz olunan işlerde çalışmak hem çalışan hem de işveren açısından zor bir çalışma ortamı ortaya çıkarmaktadır” diye konuştu.

Ceceli, “Günümüzde çok fazla insan istemediği işlerde çalışarak hedeflerine ulaşamamakta ya da çalıştıkları işte köreldiklerini hissetmektedir. Bu durumun önüne geçmenin tek yolu ise güzel ve başarılı bir kariyer planlaması yapmaktır. Çünkü doğru planlama hem öğrencilerimize yol göstermekte hem de isteklerine ulaşmaları yönünde kendileri için gerekli donanımı önceden sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Bunun için ise günümüz ve geleceğin işlerini doğru analiz etmek önemli” ifadelerini kullandı.