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Necip Fazıl’ın Hüsrev’i sahnelere veda etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkent Tiyatrosu’nda 23 yıldır sahnelenen ‘Bir Adam Yaratmak’ adlı oyununda ‘Hüsrev’ karakterini canlandıran Mehmet Tahir İkiler, son kez seyirci karşısına çıktı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatrosu’nda Üstat Necip Fazıl’ın ‘Bir Adam Yaratmak’ adlı eserinden aynı adla sahnelenen oyunda 1996 yılından beri ‘Hüsrev’ karakterini canlandıran yazar, yönetmen ve oyuncu Mehmet Tahir İkiler, sahneye veda etti. 

Gençlik Parkı Kültür Merkezi’ndeki oyunda seyirciyle son defa buluşan İkiler, sanki ilk kez sahneye çıkmış gibi heyecanlı olduğunu söyledi. Aynı zamanda bir burukluk yaşadığını da belirten İkiler, “Çünkü kurucusu olduğum tiyatrodan ayrılmak beni üzüyor. Artık veda ediyorum. ‘Bir Adam Yaratmak’, 23 yıldır sahne aldığım bir oyun. Ara sıra bu oyuna ara verip Kısakürek’in ‘Tohum’ ve ‘Siyah Pelerinli Adam’ adlı eserlerini de oynadık. Toplamda 650 kez sahneye çıktım. Turneye çıkarak farklı şehirlere gittim. Görevde oluşumun 25’nci yılında artık emekli oluyorum” diye konuştu. Emekliliğinin ardından tiyatro ile bağını koparmayacağını söyleyen İkiler, “Ankara’da bir tohum attım, bu tohum filiz verdi. Şimdi eğitime ağırlık vereceğim. Tiyatro eserleri de yazacağım ancak öğrenci yetiştireceğim” dedi.  

Kayıp çocuklar böyle bulundu

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