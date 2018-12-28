O şimdi asker

Türkiye'de ve Avrupa’da birçok başarı elde eden Milli Halterci Hilal Bakan, küçük yaşlardan beri Jandarma’da görev alma hayali kuruyordu. Jandarma Genel Komutanlığı’nın sınavlarını başarıyla geçen Bakan, profesyonel spor hayatına sona erdirerek astsubay olarak göreve başladı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nda Astsubay Çavuş rütbesiyle Asayiş Tim Komutanı olarak göreve yapan Bakan, halter kariyerini ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katılışının hikâyesini anlattı.

Bakan, ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 10 yaşındayken haltere başladığını belirterek, “Öğretmenim halterde yeteneğim olduğunu ve bu alanda başarılar kazanabileceğimi söyledi. Ardından ilkokulda düzenli antrenman yapmaya başladım ve bir yıllık disiplinli çalışmadan sonra çeşitli şehirlerde müsabakalara katıldım” dedi. Şehirlerdeki yarışmalardan derecelerle döndüğünü belirten Bakan, bu başarılarının ardından ulusal düzeyde müsabakalara katıldığını söyledi. Hilal Bakan, Türkiye genelinde derece aldıktan sonra Milli Takım’a girmeye hak kazandığını belirterek, “Milli Takım’a katılmak benim için çok büyük bir onurdu. Milli sporcu olarak çalışmalarıma azimle devam ettim. 2010 yılında İspanya’nın Valencia Kenti’nde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’na katıldım ve üçüncülük derecesi elde ettim” diye konuştu.

ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

Halteri çok sevmesine rağmen küçük yaşlardan itibaren Jandarma olmanın hayalini kurduğunu anlatan Bakan, “Her Türk vatandaşında olduğu gibi içimde hep vatan ve millet sevgisi vardı. Jandarma Genel Komutanlığı’nın bünyesinde kadın personele yer vereceğini duydum. Hiç tereddütsüz sınavlarına başvurdum” diye konuştu. Bakan, sınav, mülakat ve elemeleri başarıyla geçmesinin ardından yaklaşık bir yıl eğitim aldığını, daha sonra da astsubay olarak göreve başladığını söyledi. Çocukluk hayaline kavuşmanın ve ülkesine hizmet etmenin mutluluğu ve gururunu yaşadığını belirten Hilal Bakan, “Zorda ve darda kalan vatandaşımıza, kendi aile bireylerimin içinde bulunmuş olduğu hali düşünerek yardım etmeyi, onların müşkül durumlarında yanlarında olmayı ve adaleti tesis etmeyi çok kutsal bir görev olarak görüyorum. Bu görevim esnasında göstermiş olduğum tutum ve davranışlarımla da halkımızın Jandarmaya olan sonsuz güvenine katkı sağlamanın huzurunu yaşıyorum” dedi.