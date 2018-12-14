Öğrenci servisleri yakın takibe alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te özellikle öğrenci servislerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Servislerde emniyet kemeri, kış lastiği ve rehber personel başta olmak üzere çocukların can güvenliğini doğrudan ilgilendiren önlemlerin alınıp alınmadığı tek tek kontrol ediliyor. Başkent genelinde öğrencilere hizmet veren 355 servisten 203’ün kurallara uygun davrandığı tespit edildi. 77’sinin sahibi eksiklikleri gidermesi için uyarıldı, 56’sinin sahibine ise 5 bin 208 TL tutarında para cezası kesildi. 19 servis için de ‘Durum tespit idari yaptırım tutanağı’ tanzim edilerek, Belediye Encümeni’ne sevk edildi. Denetimlerin rutin olarak belirten ekipler, öğrenci servisleriyle ilgili şikayetlerin 153 Alo Mavi Masa Hattı’na yapılabileceğini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.