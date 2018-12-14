Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Öğrenci servisleri yakın takibe alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te özellikle öğrenci servislerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Servislerde emniyet kemeri, kış lastiği ve rehber personel başta olmak üzere çocukların can güvenliğini doğrudan ilgilendiren önlemlerin alınıp alınmadığı tek tek kontrol ediliyor. Başkent genelinde öğrencilere hizmet veren 355 servisten 203’ün kurallara uygun davrandığı tespit edildi. 77’sinin sahibi eksiklikleri gidermesi için uyarıldı, 56’sinin sahibine ise 5 bin 208 TL tutarında para cezası kesildi. 19 servis için de ‘Durum tespit idari yaptırım tutanağı’ tanzim edilerek, Belediye Encümeni’ne sevk edildi. Denetimlerin rutin olarak belirten ekipler, öğrenci servisleriyle ilgili şikayetlerin 153 Alo Mavi Masa Hattı’na yapılabileceğini söyledi.    

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dayton Anlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 14 Aralık 1995

Dayton Anlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 14 Aralık 1995

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA