Öğrenci servisleri yakın takibe alındı

Servislerde emniyet kemeri, kış lastiği ve rehber personel başta olmak üzere çocukların can güvenliğini doğrudan ilgilendiren önlemlerin alınıp alınmadığı tek tek kontrol ediliyor. Başkent genelinde öğrencilere hizmet veren 355 servisten 203’ün kurallara uygun davrandığı tespit edildi. 77’sinin sahibi eksiklikleri gidermesi için uyarıldı, 56’sinin sahibine ise 5 bin 208 TL tutarında para cezası kesildi. 19 servis için de ‘Durum tespit idari yaptırım tutanağı’ tanzim edilerek, Belediye Encümeni’ne sevk edildi. Denetimlerin rutin olarak belirten ekipler, öğrenci servisleriyle ilgili şikayetlerin 153 Alo Mavi Masa Hattı’na yapılabileceğini söyledi.