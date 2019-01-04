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Öğrenciler yararına takı sergisi

Akademik araştırmalar ile birlikte kültürel ve sanatsal faaliyetlere de ara vermeden devam eden Ankara Üniversitesi dikkat çeken bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

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Ankara Üniversitesi Öğrenci Destek Komisyonu – Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tasarladığı takılardan ve ressam Hikmet Çetinkaya ile atölye öğrencilerinin tablolarından oluşan ‘Paletteki Renkler, Takı Tasarımlarıyla Buluşuyor’ isimli takı ve resim sergisi, farkındalık oluşturan anlamlı bir amacıyla birlikte izleyicilerin beğenisine sunuldu. Türk-Çin Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği ile Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı tarafından da desteklenen sergi, burslu öğrenciler yararına görücüye çıktı. 

DÜNYA İYİLİKLE GÜZELLEŞİR 

Ankara Üniversitesi Kültür Sanat Evi’nde (ANKÜSEV) gerçekleşen etkinliğe başta Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş olmak üzere üniversite yönetimi, akademisyenler, çok sayıda öğrenci ve sanatseverler katıldı. Öğrenciler ile ünlü ressam Çetinakaya’nın aylarca süren çalışmalarından oluşan sergi büyük beğeni topladı. Sergide bir konuşma yapan Rektör Erkan İbiş, Ankara Üniversitesi olarak sanatsal faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, “Serginin aynı zamanda yardım etkinliğine dönüşmesi insana büyük mutluluk veriyor. Emeği geçen herkes anlamlı bir iyilik yaptı. Dünya da ancak iyiliklerle güzelleşebilir” dedi. İbiş, akademisyenlere ve Çetinkaya’ya teşekkür ederek öğrencilerle birlikte iyilik ruhunun herkesi sarmasını diledi. 

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