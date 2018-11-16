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Otomotive ÖTV dopingi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminin daralan pazarda hareketlilik başlattığını söyledi.

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Erkoç, 31 Aralık’ta sona erecek indirimin devamı halinde sektörün ciddi manada canlanacağına dikkati çekti. Erkoç, süre uzatımının piyasayı canlandırmanın yanında hükümetin bütçede öngördüğü ÖTV geliri hedeflerine ulaşabilmesi için de önemli bir adım olduğunu vurguladı. Otomotiv sanayisinin desteklenmesinin önemine de değinen Aydın Erkoç, Türkiye’de üretimi ve montajı yapılan araçlara özel bir uygulama yapılması halinde bunun da her anlamda olumlu etkisinin olacağını dile getirdi.  

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