‘Oyun Odası’ sahnede
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen ‘Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali’, bu yıl 12’nci kez kapılarını açtı.
Ev sahipliğini Konya Devlet Tiyatrosu’nun yaptığı festivalin birinci ve ikinci gününde Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı, Mustafa Kılıkcı’nın yazdığı ve Kuvvet Yurdakul’un yönettiği Oyun Odası, tiyatro severlerle buluştu. Dünya üzerinde Türkçe tiyatro yapan ülkeleri, Türk dilinin ilk defa remi dil olarak kabul edildiği topraklarla buluşturan festivalde, Türkiye, Bulgaristan, Kazakistan, Balkar Cumhuriyeti, Kosova, Yunanistan, Azerbaycan ve Irak tiyatro toplulukları 28 Nisan’a kadar seçkin eserlerini sergileyecek.
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