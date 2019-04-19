‘Oyun Odası’ sahnede

Ev sahipliğini Konya Devlet Tiyatrosu’nun yaptığı festivalin birinci ve ikinci gününde Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı, Mustafa Kılıkcı’nın yazdığı ve Kuvvet Yurdakul’un yönettiği Oyun Odası, tiyatro severlerle buluştu. Dünya üzerinde Türkçe tiyatro yapan ülkeleri, Türk dilinin ilk defa remi dil olarak kabul edildiği topraklarla buluşturan festivalde, Türkiye, Bulgaristan, Kazakistan, Balkar Cumhuriyeti, Kosova, Yunanistan, Azerbaycan ve Irak tiyatro toplulukları 28 Nisan’a kadar seçkin eserlerini sergileyecek.