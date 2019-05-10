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Paha biçilemeyen tespih ve tablolar görücüye çıktı

Koleksiyoncu Tolga Arslan’nın 12 yılda biriktirdiği tespihler ve Avni Nakkaş’ın hat eserlerinden oluşan sergi ziyarete açıldı.

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Ankara Sanat Galerisi’nde açılan sergide, özel taşlardan imal edilen ve değeri bin TL ile 100 bin TL arasında değişen el emeği 350 tespih ve değeri 17 bin TL’ye kadar ulaşan birbirinden değerli 55 hat eseri meraklılarının ilgisine sunuldu. Koleksiyoncu Arslan, tespihleri 12 yılda dünyanın farklı ülkelerinden toplandığını belirterek “Burada,

Osmanlı zamanından kalan eserler var. Bunun yanında, 1945-1950 yılları arasında Almanya’da üretilen malzemelerden ustalara vererek tespihler yaptırdık. Burada birçok örnek görebilirsiniz” dedi. Hattat Avni Nakkaş ise eserlerini bir yılda tamamladığını belirterek, “Ankara’da böyle bir sergi açtığımız için mutluyuz. Bu sanata ilgi duyan herkesin gelip görmesini istiyoruz” çağrısında bulundu. Tespih ve hat sergisi, 30 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.      

 

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