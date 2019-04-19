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Peçenek mesire alanı bahara hazırlanıyor

Altındağ sakinlerinin yıllardır severek gittiği Peçenek Mesire Alanı bahara hazırlanıyor.

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Kış aylarında büyüyen otları temizleyen, çevre temizliği ve bakım onarım çalışması gerçekleştiren Altındağ Belediyesi ekipleri, mesire alanını pırıl pırıl hale getirdi. Mesire alanı şimdi, yenilenen ve temizlenen görünümüyle Altındağlılar’ı bekliyor. İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta olan Peçenek Köyü’ne özel araçlarla 20 dakikada ulaşmak mümkün. Alanda, konforlu 4 tuvalet ve bir mescit ziyaretçilere hizmet verirken, alanın dört noktasına kurulan güvenlik noktalarıyla da ziyaretçilerin güvenliği sağlanıyor. Alanda bulunan 300 araç kapasiteli otopark ise ziyaretçilere otopark sıkıntısı yaşatmıyor. 

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