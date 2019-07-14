Podium Yaz Konserleri Bora Duran ile başlıyor

Konserlerde Bora Duran ve Sinan Akçıl, sevenleriyle buluşacak. Yaz Konserleri, son dönemde ‘Sana Doğru’ adlı şarkısı ile beğeni toplayan Bora Duran ile bugün saat 17.00’de başlıyor. Duran, sevilen şarkılarını Ankaralılar için seslendirecek. Sinan Akçıl ise 20 Temmuz’da yine sahne alacak.