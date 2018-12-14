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Polatlı’nın sorunlarına dokunulacak

Ankara Valisi Vasip Şahin, “Polatlı çok yoğun problemleri olan bir ilçe değil ama birtakım dokunulması gereken sorunları var onları da en kısa zamanda arkadaşlarımızla birlikte imkanlarımız ölçüsünde dokunacağız” dedi.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı İlçesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Şahin’i Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer ve Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya karşıladı. Kaymakamlık ve belediye başkanlığını ziyaret eden Vali Şahin, “Polatlı Ankara’nın en önemli ilçelerinden birisi. Biz de Ankara’daki görevimize yeni başladık, bir taraftan işlerimizi yürütürken bir taraftan da ilçeleri tanımamız gerekiyor. O sebeple bugün Polatlı’dayız. Polatlı’nın sorunlarını kendilerinden dinleme fırsatı yakaladık. Polatlı çok yoğun problemleri olan bir ilçe değil ama birtakım dokunulması gereken sorunları var onları da en kısa zamanda arkadaşlarımızla birlikte imkanlarımız ölçüsünde dokunacağız” dedi.   

 

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