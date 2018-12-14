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Poşet Yasası’na esnaftan destek

ESDER Başkanı Mahmut Çelikus, esnafa naylon poşet yerine bez torba ve file kullanma çağrısında bulundu. Çelikus, Poşet Yasası ile Türkiye’nin uzun yıllar doğayı kirleten çöplerden kurtulacağını söyledi.

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Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Başkanı Mahmut Çelikus, tüm esnafa, naylon poşet yerine bez torba ve file kullanma çağrısı yaptı. Çelikus naylon poşetlerin ücretli hale getirilmesini desteklediklerini, bu kararla Türkiye’nin uzun yıllar doğayı kirleten çöplerden kurtulacağını söyledi. Çelikus, naylon poşet ve diğer çeşitlerinin kullanılmaması için daha önce çok sayıda kampanya düzenlediklerini, ‘Esnaf ve Çevre Sempozyumu’nda da bu konu hakkında Türkiye’de farkındalık çalışması yaptıklarını hatırlattı. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen naylon poşet yerine file ve bez torbasının kullanılmasından yana olduklarını vurgulayan Çelikus, “İnsan ve çevre sağlığı bizim için çok değerlidir. Bu bağlamda çıkarılan yasa ülkemiz için çok büyük bir önem arz etmektedir. ESDER olarak insan sağlığını tehlikeye atan naylon poşetlerin kullanılmasına karşıyız. Yasaya her türlü desteği vermeye hazırız ve yasayı çıkaranlara çevre adına teşekkür ederiz” dedi.  Asırlarca doğada kaybolmayan ve oluşturduğu kirlilikle gelecek nesilleri olumsuz etkileyen naylon poşetlerin yerini alacak  olan bez torba veya filenin tarih boyunca yaygın bir şekilde kullanıldığını hatırlatan Çelikus, halkımızın şimdiden bez torba ve file edinmesi gerektiğini vurguladı. 

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