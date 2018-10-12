Pul Müzesi’nde tarihe yolculuk   

Tarihi Emlak ve Eytam Bankası binası, PTT AŞ tarafından restore edilerek 6 bin 500 metrekarelik alanıyla dünya çapında bir kültür merkezine dönüştürüldü. 2013 yılında hizmete açılan müzenin giriş katında, 179 yıllık ihtişamlı bir geçmişe sahip PTT’nin kuruluşundan bugüne kadar posta ve haberleşme alanında hizmetlerini sunarken kullandığı objeler yer alıyor. Dağıtıcı çantası, silah, mühür, telefon ve telgraf makineleriyle tartı gibi yaklaşık 100 obje bulunuyor. Geçmişten bugüne posta dağıtıcılarının kullandığı 8 kıyafet, modellere giydirilmiş halde kronolojik şekilde teşhir ediliyor.

Yine zemin katta 3 boyutlu sinema salonuyla ana sergi bölümündeki ekranda posta ve haberleşme tarihini anlatan filmler gösteriliyor. Filateli ve Sergi Salonu’nda yer alan pullar, ‘100 yıl’ konulu dokunmatik masada sergileniyor. İstanbul’un Fethi’nin 500. Yılı’ konulu pulun resim baskı ve renk örnekleriyle hikayesi de anlatılıyor. Müzede Dünya Posta Birliği’ne üye 192 ülkenin pullarından örnekler sergileniyor. Türkiye, İtalya, Brezilya, ABD, Mısır, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Avustralya, Hindistan ve KKTC’den oluşan 12 ülkenin pulları, bu ülkelere ait dünyaca tanınan sembollerden oluşan maketlerle gösteriliyor.