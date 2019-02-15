'Rakibim proje üretemiyor'

Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “Rahatız, işimize bakıyoruz. İlk günlerde biraz dağınıklık vardı, ortalarda spekülasyonlar vardı. Biz çıktıkça, anlattıkça taşlar yerine oturdu. Bizim iki partinin oyu bile yüzde 50’yi aşmamız için yetiyor” dedi. Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen programda medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelen Özhaseki, Başkent’in tarihi geçmişine ilişkin bilgi verdi.

Özhaseki, Hacı Bayram Veli Camii ile Ankara Kalesi arasında bir teleferik hattı yapılacağını söyleyerek, “Ben bunu birkaç firma ile detaylı olarak görüştüm. Hacı Bayram’dan buraya tek hat ile bağlanabiliyor” diye konuştu.

ORTAYA BİRŞEY KOYAMIYORLAR

Ankara için kamuoyu araştırmalarındaki son durum konusunda ise Özhaseki, “Elimizdeki anketleri çıkartıp burada göstermek doğru olmayabilir. Rakibimle ilgili, şahsı ile ilgili kimse benden bir şey duyamaz. Ancak şunu söylemek hakkım, 10 senedir ‘adayım’ diyen bir arkadaşın çıkıp böyle bir kitapçık ortaya koyması lazım. Geçtiğimiz günlerde ‘Sizi böyle suçluyor Haseki’ dedikleri zaman ‘Çok büyük bir proje söyledim, su fiyatları’ dedi. Şaşkınlık içinde izledim. Su fiyatları, ekmek fiyatları, otobüs fiyatları tarifedir, proje değildir” ifadelerini kullandı. Özhaseki, “Keşke 3-4 tane aday çıksaydı, adaylar Ankara’yı nereye taşıyacağını söyleseydi, projelerini ortaya koysaydı. Çıkıp biz de proje konuşsaydık. Böyle bir imkanımız yok ne yazık ki” dedi.