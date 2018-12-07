Rekortmen berberden engellilere evde hizmet 

Buyruk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, serebral palsi hastaları 15 yaşındaki Mustafa Yiğit Eren ile 45 yaşındaki Metin Şahin’i tıraş etmek için evlerine gitti. Engellilerin birçoğunun tıraş olmaya gitmekte zorlandığını dile getiren Buyruk, “Anne babalar aldıkları makineyle çocuklarını evde tıraş etmeye çalışıyorlar. O çocukların da dışarıya çıkıp berbere gidebilmesini, sadece engelli çocukların tıraşlarının yapıldığı kuaför salonunun olmasını çok istiyorum. Bazı yerlere başvurdum, iletişim içindeyim. Projem kabul edilirse böyle özel çocuklar için bir salon yapma hayalimi gerçekleştireceğim. Umarım gereken destek verilir.” diye konuştu. Buyruk, Mustafa Yiğit Eren’in saç tıraşını bebekliğinden bu yana yaptığını belirterek, “Mustafa’yı tıraş etmek beni çok mutlu ediyor. Mustafa gibi birçok çocuğun tıraşını yapıyorum. Böyle çocukları tanımak, ailelerinin duyarlılığını görmek anlatılmaz bir duygu, o sabır ve mücadele insanın hayata bakış açısını değiştiriyor” dedi.