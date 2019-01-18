Rusya'ya termal çıkarması

Rusya’da temaslarda bulunacak olan TESTUD ekibi, Çelyabinsk, Ufa, Samara, Voronej, Krasnodar, Soçi’de acenta, tur operatörü, doktorlar ve basın mensuplarına Türkiye’nin termallerini, tesislerini ve sağlık turizm potansiyelini anlatacak. TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, Türkiye’nin termal ve sağlık turizminde hak ettiği noktaya gelmesine katkı sağlamayı amaç edindiklerini söyledi. Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkelerin başında Rusya’nın geldiğini hatırlatan Yılık, Rus turistin Türkiye’nin termal turizminde de önemli bir yer alması için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Her yıl sağlık turizmi için 400 bin turistin ülkeye giriş yaptığını belirten Yılık, bu rakamların daha yukarılara çıkabileceğini vurguladı. Türkiye’nin kaliteli termal suları ve başarılı sağlık uygulamalarının dünyada yeterince bilinmediğini ifade eden Yılık, bundan dolayı tanıtıma yoğunlaştıklarını anlattı.