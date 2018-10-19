Sağlıklı Hayat Merkezi Sincan’da hizmete girdi

Açılışa katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “Hastalığa değil sağlığa yatırım yapma anlayışını benimseyen bakanlığımız, ülke genelinde ‘Sağlıklı Hayat Merkezleri’yle aile hekimliği hizmetlerini desteklemeyi ve güçlendirmeyi hedeflemektedir” dedi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal ise, “Belediyelerimizle ortak yatırımlar yapmak bizi çok mutlu ediyor. Çünkü boş olmadığını mutlaka faydalı olacağını biliyoruz. Bu bağlamda katkısı olan Belediye Başkanı’mız Murat Ercan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da, sağlıklı bireylerin yetişmesinin önemine vurgu yaptı. Ercan “Üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazırız ve sağlık adına hizmetlerimiz artarak devam edecek. Merkezimizin, Sincan’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.