Yurt dışından ve yurt içinden 200 kedinin kayıt yaptırdığı yarışmada 178 kedi podyuma çıktı. 7’den 77’ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada birbirinden güzel kediler hem hakemler hem de davetliler önünde hünerlerini sergiledi.

Kıyasıya geçen bir mücadeleye sahne olan yarışmanın sonunda ev hanımı Rukiye Söğüt’ün kedisi ‘Pamuk’ birinci oldu. Ankara kedisi olan ‘Pamuk’ hem kendi için mama kazandı, hem de sahibine Balkan turu kazandırdı. Fadime Aydın’ın kedisi ‘Pascal’ ise ikinci oldu. Fadime Aydın ikincilikle Antalya tatiline gidecek. Üçüncü olan ‘Herkül’ün sahibi Yunus Başıbüyük de Karadeniz turu kazandı. En sevimli yavru kedi olan Türkan isimli kedi ise Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da, festivale katılanlar arasındaydı. Tuna, hayvan sevgisine vurgu yaparak, “Hayvanların petshoplarda satılmasını uygun görmüyorum” dedi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de “Amacımız nesli tükenme tehlikesinde olan Ankara kedisine sahip çıkmak, bunu dünyaya tanıtmak ve hayvan sevgisini, merhameti, şefkati teşvik etmektir. Bizler televizyonlarda, gazetelerde kedilere işkence edildiği haberlerin görmek istemiyoruz. Bu tür güzel etkinliklerin haberini görmek ve herkesi hayvan sevgisine teşvik etmek istiyoruz” diye konuştu. Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara da böyle bir etkinlik ve duyarlılıktan dolayı Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür etti.