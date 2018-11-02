Sanayici üretim politikası istiyor 

ASO Ekim ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Özdebir, Cumhuriyetin bekası için üretmeye devam edeceklerini söyledi. Yeni açılan İstanbul Havalimanı’nın Cumhuriyet tarihinde tek seferde yapılan en yüksek bedelli yatırım olarak tarihe geçtiğine dikkati çeken Özdebir, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Özdebir, dolar kurunun 7,50 TL seviyesinden 5,50 TL’ye geriletilmesinin başarı olduğunu vurgulayarak, “Bunun nedeni, yüksek faiz ortamında küresel piyasalarda ülkemiz lehine dönen olumlu havanın etkisiyle yabancı yatırımcıların ülkemize ilgisinin artmasından kaynaklanıyor” diye konuştu. Ekonomi politikalarının üretim ve sanayi odaklı olması gerektiğine dikkate çeken Başkan Özdebir, “10 yılda bir kriz yaşamamızın sebebi bizim yumuşak karnımız olan cari açık. Biz cari açığı azaltmak için Ar-Ge, inovasyon ve verimlilik üzerinde çalışmalıyız” dedi. Özdebir, gelecek dönemde yüksek enflasyonun gelir dağılımında önemli hasarlar bırakabileceğini belirterek, ticaret ve kur savaşlarında artık ülkelerin en büyük silahının üretim olduğunu dile getirdi.