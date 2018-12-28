Sanayiciler nükleer tedarikçi olma yolunda

ASO’nun yanı sıra, İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odası’nın da içinde yer aldığı kümelenmede, Gaziantep ve Bursa’dan da toplam 53 sanayici bulunuyor. Rosatom Akademi Eğitim Departmanı Başkanı Natalya Medvedeva ve Başkan Yardımcısı Maxim Balabanov’un öncülüğündeki ekip tarafından verilecek tedarikçi sistemi eğitimi belirli aralıklarla sürdürülecek. Eğitime, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Standartları Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi’nden de uzmanlar katılıyor. Rosatom firmasının tedarik süreçleri ile ihale yöntemlerinin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı ve ihale duyurularının nasıl gerçekleştirildiğinin aktarıldığı katılımcılara, kendi internet siteleri üzerinden kuracakları e-ticaret mekanizmasının da anlatılması planlanıyor. Özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nde yer almak isteyen çok sayıda sanayici bulunuyor.