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Sanayiciye nitelikli eleman yetiştirilecek

Ankara Sanayi Odası ve Türkiye İş Kurumu ‘Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü’ çerçevesinde, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli eleman yetiştirmek için harekete geçti. 

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) hayata geçirdiği ‘Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü’ (MEGİP) kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli eleman yetiştirilecek. Bu çerçeve Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında işbirliği yapıldı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, sanayicilerin üretim ve rekabet gücünü artırabilmesi için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Özdebir, amaçlarının meslek kursları düzenleyerek sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek olduğunu söyledi. 

İŞSİZLER İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT 

ASO Başkanı Özdebir, “Projeyle işsiz olup aynı zamanda bir meslek sahibi olmayan kardeşlerimiz için de çok önemli bir fırsat doğdu. Eğitimler sonrasında, firmalar başarılı kursiyerleri işe alacak. Bu kapsamda MEGİP’in, işletmelerimize nitelikli personel bulma noktasında büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İşverenlerimiz, hangi meslekte, hangi nitelikte iş gücüne ihtiyaç duyduklarını bizimle paylaşsınlar” ifadesini kullandı. 

EĞİTİM 8 AY SÜRECEK 

İŞKUR Ankara İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım da işbirliği kapsamında iki yıl boyunca devam edecek meslek kurslarında teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulayacaklarını anlattı. Yıldırım, “İşverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yine işverenlerimizin talepleri doğrultusunda oluşturacağımız eğitim programıyla yetiştireceğiz. Bu kapsamda 160 fiili günü geçmeyecek şekilde en fazla 8 ay süreyle düzenlenecek mesleki eğitim kurslarımıza katılanlara günlük 61 TL cep harçlığı ödeyeceğiz. Firmalar eğitime katılan kursiyerler için istihdam teşviklerinden de yararlanabilecek. Ayrıca kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılayacağız” diye konuştu.  

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