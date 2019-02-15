Saray ve Dağyaka’ya içme suyu müjdesi

Yapımına başlanan 24 kilometrelik ‘Kahramankazan Saray-Dağyaka İçme Suyu İletim Hattı Projesi’ ile bu bölgelerde bulunan sanayi tesisleri, iş yerleri, yerleşim ve yaşam alanları Kurtboğazı Barajı’ndan gelen şehir içme suyu hattına bağlanacak. Proje ile Kahramankazan şehir merkezinde bulunan ASKİ İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden yapımına başlanan hat, Aydın Mahallesi, Selpa Sanayi Sitesi, Büyük Saray Yapı Kooperatifi güzergahları üzerinden Dağyaka’ya ulaşacak.

SAĞLIKLI VE TEMİZ

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, projenin kapsadığı güzergahta sanayi ve yerleşim alanlarının olduğunu belirterek, “Bu kapsamda sürekli gelişen ve büyüyen bu yerleşim ve sanayi alanlarımız, artan nüfus ve gelen talepler de dikkate alındığında adeta can suyuyla buluşmuş olacak. Tüm Kahramankazan’a ve Ankara’ya hayırlı uğurlu olsun” dedi.