Satı Kadın’a ziyaretçi akını

Yoğun ilgi gören müze evi ziyarete gelenlerle sohbet eden Oğuz ayrıca, tarihi yapı ile ilgili bilgi aldı. Müzede Satı Kadın’ın kullandığı eşyalar, kıyafetleri ve yaşadığı döneme ait eşyalar sergileniyor. Müzeye gelenler Satı Kadın’ın evinin bahçesindeki anıt mezarını da ziyaret ediyor. Belediye Başkanı Oğuz, “Başta Ankaralı hemşehrilerimiz olmak üzere, herkesi müze evimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz” dedi.