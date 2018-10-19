Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Satranç Müzesi 3. yaşını kutladı  

Dünyanın en büyük satranç koleksiyonunu barındıran Guinness rekorlu Altındağ’daki Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nin 3’üncü kuruluş yıl dönümü kutladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kutlamada Satranç Milli Takımı’nın oyuncuları karşılaşma yaptı. Kutlamaya Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gökyay’ın yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı ve FIDE Asbaşkanı Gülkız Tulay ile çok sayıda davetli katıldı. Akın Gökyay, “Satranç benim çocukluğumda tanıştığım bir spor. Satranç bir dönem toplumun elit kesiminin kapalı kapılar ardında oynanırdı. Ancak son yıllarda Türkiye’de çok hızlı bir şekilde gelişti. Ankaralılar’ın da bu müzeye ve bu spora daha çok sahip çıkmalarını istiyoruz” dedi.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Haftanın vizyon filmleri

Haftanın vizyon filmleri

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA