Satranç Müzesi 3. yaşını kutladı  

Kutlamada Satranç Milli Takımı’nın oyuncuları karşılaşma yaptı. Kutlamaya Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gökyay’ın yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı ve FIDE Asbaşkanı Gülkız Tulay ile çok sayıda davetli katıldı. Akın Gökyay, “Satranç benim çocukluğumda tanıştığım bir spor. Satranç bir dönem toplumun elit kesiminin kapalı kapılar ardında oynanırdı. Ancak son yıllarda Türkiye’de çok hızlı bir şekilde gelişti. Ankaralılar’ın da bu müzeye ve bu spora daha çok sahip çıkmalarını istiyoruz” dedi.