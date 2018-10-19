Savunmanın devleri Ankara’da buluşacak

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından, 4. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) Ankara’da düzenlenecek. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi’nde yapılacak ICDDA, sektörün küresel devlerini KOBİ’lerle buluşturacak.

Organizasyonda ikili iş görüşmeleri, mevcut iş ilişkilerini geliştirme, yeni iş ilişkileri oluşturma, sektörün karşılaştığı problemler ve çözümleri keşfetme fırsatı sunulacak. 23-25 Ekim’deki ICDDA’ya ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Kuveyt’in de aralarında olduğu 39 ülkeden heyetler ve firmalar katılacak. Türkiye’den Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıklarının heyetlerle yer alması beklenen etkinliğe, ASELSAN, ROKETSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu, BMC dahil 150’den fazla kuruluş katılım gösterecek. Yurt dışından gelecek 50’den fazla firma arasında Airbus, Boing, Leonardo, Lockheed Martin, Sikorsky, Thales gibi önde gelen savunma ve havacılık şirketleri bulunuyor.

YENİLİKLER KONUŞULACAK

Etkinliğin açılış gününde ‘Sivil Havacılık’, ‘Deniz, Hava, Kara Sistemleri’, ‘Anayurt Güvenliği Teknolojileri’ ve ‘Tedarik Zincirinin Geliştirilmesi’ gibi konularda, yerli ve yabancı moderatörler eşliğinde, birçok ülkeden askeri ve ticari ataşeler, bürokratlar, kuvvet komutanlıkları ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katılımıyla sektördeki yenilikler konuşulacak. Sektörün karşılaştığı problemlerin ve olası çözümlerin tartışılacağı konferansların düzenleneceği etkinlikte, 2. ve 3. gün katılımcılar için ikili iş görüşme ortamı oluşturulacak.