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Şehitlere rahmet gazilere minnet

Fethullahçı Terör Örgütü’nün hain darbe girişimine karşı milletin yazdığı kahramanlık destanı, 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde düzenlenecek etkinliklerle yaşatılacak.  

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Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbenin kahramanca püskürtüldüğü Kahramankazan, Keçiören ve Altındağ başta olmak üzere Ankara’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. O karanlık geceyi, destansı bir mücadeleyle zafere dönüştüren Ankaralılar, düzenlenecek etkinliklerle hem şehitlerini anıyor, hem de hainlere karşı verilen destansı mücadeleyi unutturmuyor. 

DİRENİŞİN ÜSSÜ OLDU

Darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan’da, dik duruşun 3’üncü yıl dönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma etkinlikleri dün başladı. Kahramankazan Belediyesi ve 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerde, hain kalkışma tüm yönleriyle anlatılıyor. Şehitler için Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan etkinliklerde İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz da Kahramankazanlılar ile buluşacak.   

AKINCI DAR EDİLDİ 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türk Milleti’nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine harekete geçerek, 15 Temmuz gecesi dünya demokrasi tarihine altın harflerle kazınan bir destana imza attığını hatırlatarak, “Hain darbe girişiminin engellenmesinin üzerinden 3 yıl geçti. Tarih, canları pahasına darbecilere karşı koyan Türk Milleti’nin bu mücadelesini unutmayacaktır” dedi. Kahramankazanlılar’ın 15 Temmuz gecesi, darbecilerin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nü hainlere dar ettiğini belirten Oğuz, “O gece 9 şehit, 92 gazi verdik. Kahraman şehitlerimizin geride kalanları ve gazilerimiz bizlere emanet. Onlarla büyük bir aile olduk. Onlar için ne yapsak az.15 Temmuz hain darbe girişimini, şehitlerimizi ve gazilerimizin verdiği mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu.

BİR DESTAN YAZILDI 

Etkinliklerin diğer adresi de Keçiören. Keçiören Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile birlikte ilçedeki 27 şehit ve ülke genelindeki 251 şehit anısına özel bir program düzenleyecek. 15 Temmuz Şehitler Anıtı önündeki etkinlikte gündüz ve gece devam edecek. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak programlarda 15 Temmuz fotoğraf ve resim sergisi, sinevizyon gösterisi, mehteran dinletisinin yanı sıra, Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Şanlı’nın konseri de yer alacak. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 15 Temmuz’un milletin yazdığı bir destan olduğunu vurgulayarak, “Türk tarihinin önemli kırılma noktaları ve tarihleri var, 1071 bunlardan biridir, 1453, 1919, 1923 bunlar arasındadır, şimdi buna bir de 15 Temmuz eklendi. Önemli bir kırılma noktası olan o gece milletimiz, milli iradeye ve ülkesine sahip çıktığını göstererek yeni bir destan yazdı. milletimizin kahramanlığını unutmayacak ve unutturmayacağız” dedi. 

251 ŞEHİDE 251 FİDAN 

Altındağ Kaymakamlığı ve Altındağ Belediyesi de, hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde şehit düşen kahramanları anmak için çeşitli programlar düzenledi. bu çerçevede, Tacettin Dergâhı’nda şehitler için mevlit okutulacak ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde de 15 Temmuz Sergisi açılacak. Etkinliklerde, Alemdağ Parkı’nın hemen yanında bulunan boş alana 15 Temmuz’daki hain darbe kalkışmasında göğsünü siper ederek milli iradeye sahip çıkan 251 şehit için 251 fidan dikilecek. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “O karanlık geceyi aydınlık bir sabaha kavuşturan kahramanları rahmet ve minnetle anıyoruz. Saygıdeğer gazilerimize de Allah’tan acil şifalar diliyoruz. İnşallah 15 Temmuz’u unutturmayacağız ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.  

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