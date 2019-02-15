Sevgi Evi’nden zirveye

Başkent'te aile içi sorunlar nedeniyle 10 yıl önce 13 yaşındayken 6 kardeşiyle birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından koruma altına alınarak, Sevgi Evi’ne yerleştirilen Merve Başoğlu, 2010 yılında Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandı. Burada müzik eğitimi alan Başoğlu, öğretmenlerinin teşvikiyle yan flüt çalmaya başladı. Liseyi birincilikle bitiren Başoğlu, 2014 yılında da Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ni tam burslu olarak kazandı. Müzik alanında birçok başarıya imza atan Merve Başoğlu, çalışmalarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın hediye ettiği yan flüt ile sürdürdü.

TÜRKİYE’NİN GURURU

Başoğlu, Fransa’nın Nice Kenti’nde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından müzisyenlerin katıldığı yarışmada, Berlin’de eğitim gören flütist arkadaşı Mutlu İşdar ile birlikte sergilediği düet performansları ile ikinci oldu. Merve Başoğlu geçtiğimiz yıl solo performansla katıldığı aynı yarışmada birinci olmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eğitimini 2017 yılından bu yana Fransa’da sürdüren Merve Başoğlu’nu, tebrik etti. Başoğlu, “Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde burslu okurken, Sayın Emine Erdoğan, hep hayalini kurduğum uluslararası standarttaki bir flütü bana hediye ederek çalışmalarıma büyük destek oldu. Çok çalışarak hem üzerimde emeği olan herkesi mutlu etmek, hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek eğitimime devam etmek en büyük idealim” dedi.