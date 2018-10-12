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Sincanlı gençler şölende buluştu  

Türkiye Gençlik Vakfı, Sincan Belediyesi’nin katkılarıyla ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ gençlik ve spor şöleni düzenledi.

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Şölende Sincanlı gençler doyasıya eğlendi. Müzik Kulübü’nün bağlama, gitar ve keman, Güzel Sanatlar Kulübü’nün ebru sanatı, hat, el sanatlarını sergilendiği şölende masa tenisi, hokey, halter, badminton ve birçok spor branşta gösteriler de düzenlendi. Program Sincan halkının yoğun ilgisi ile daha da renklendi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da gençleri yalnız bırakmadı. 

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