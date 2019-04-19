Siteler Milano Mobilya Fuarı'nda
Siteler esnafı, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf Sanatkârlar Odası ve Ankara Ticaret Odası Halı Mobilya Komitesi Meclis Üyeleri ile birlikte İtalya İsaloni Milano Mobilya Fuarını ziyaret etti.
Ankara Mobilyacılar Odası ve Ankara Ticaret Odası öncülüğünde yaklaşık 60 kişinin katılımıyla İtalya’ya giden mobilyacılar, bu tür organizasyonlardan memnun olduklarını dile getirdi. Yeni teknoloji ve son mobilya trendlerini yerinde görme imkanı bulduklarını ifade eden Ankaralı mobilyacılar, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için her zaman gördüklerinin daha iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Oda Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilya üreticilerinin ufkunun genişlemesi ve rekabet gücünün artırılması için bu tür fuarlara katıldıklarını dile getirdi.
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