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Star ve 24 TV’den Vali Şahin’e ziyaret

Star Gazetesi ve 24 TV ekibi, Ankara Valisi Vasip Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Yeni görevine geçen hafta başlayan Ankara Valisi Vasip Şahin, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu, 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Star Gazetesi Ankara Haber Müdürü Lütfi Kaplan ve Ankara Eki Haber Koordinatörü Talat Doymuş’u makamında kabul etti. İstanbul’da başarılı bir dönem geçiren Vali Şahin, Ankara’ya atanmasına en çok öğrencilerin üzüldüğünü söyledi. İstanbul’daki öğrencilerin ‘Vali Amca’ diye hitap ettiği Şahin, kar yağınca okulları tatil ettiği için çocukların büyük sevgisini kazanmıştı. Öğrenciliği Ankara’da geçen ve Kızılcahamam’da da kaymakamlık görevinde bulunan Şahin, Başkent’e yabancı olmadığını hatırlattı. Memur şehri olarak bilinen Ankara’nın sanayi konusunda da büyük gelişme sağladığını belirten Şahin, özellikle uzay ve havacılık teknolojisinin ön plana çıkarılması gerektiğini vurguladı. Vali Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. 

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